«Новые Известия»: промышленность России не опирается на советское наследие

Прогресс можно отследить в регионах России. Новые известия приводят сведения за январь 2019 года, кроме этого, в течение всего года в регионах были введены в эксплуатацию еще десятки инновационных объектов.

В Свердловской области запустили производство титановых колец для авиационных двигателей. Корпорация ВСМПО-АВИСМА на производственной площадке в Верхней Салде ввела в эксплуатацию новый участок обработки уникальных крупногабаритных изделий из титана, которые ранее не выпускались в России.

В Воронежской области открыли четыре животноводческих комплекса, в Челябинской области разработали трубы, которые позволяют сохранять низкие температуры вокруг места бурения скважины, в Якутии построили два новых центра питания. В Московской области закончили разработку пистолета «Удав», в Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика.

Доктор экономических наук Виталий Вельтцер подчеркнул, что промышленность России давно не работает на советских основных фондах, а идет путем инноваций. Около 75% мощностей в обрабатывающих производствах были введены после 2000 года.

По данным Росстата, по итогам 2018 года, средний возраст машин и оборудования обрабатывающей промышленности составляет чуть более 12 лет. Были построены 12 железнодорожных вокзалов, 45 взлетно-посадочных полос. С 2009 года мощность морских портов выросла По данным Росстата, по итогам 2018 г. средний возраст машин и оборудования обрабатывающей промышленности составляет чуть более 12 лет. За 10 лет протяжённость автодорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, возросла с 39,6% до 82,8%. Рост производства сельскохозяйственной продукции за 10 лет составил 41,6%. При этом урожай зерновых повысился с 61 до 121 миллиона тонн. Отмечается и существенное развитие нефтегазового комплекса. Кроме того, в России создана самая большая в мире сеть цифрового телевизионного эфирного вещания, а портал Госуслуг является одним из самых посещаемых государственных сайтов в мире.