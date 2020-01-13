Счетная палата РФ обнаружила недостоверные данные о качестве автодорог в регионах

Выводы сделаны на основании итогов мониторинга о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Например, в Улан-Удэ количество аварийных участков дороги выросло на 194%. При этом власти отчитались о сокращении на 76%. В Кировской области по факту уменьшение составило 24%, а не 64%.

Кроме того, в некоторых регионах появились новые места с частыми ДТП, количество которых только растет. Так, в Приморском крае в 2017 году было зафиксировано 56 мест концентраций ДТП, в 2018 году — 76, в Волгоградской области — 40 и 57, в Омской области — 89 и 128 соответственно.