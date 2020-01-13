Суд об иске «Водоканала-НТ» к «Теплотехнику-НТ» на 12 миллионов рублей перенесли
Сегодня, 17:49ЭкономикаФото: pixabay.com
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ООО «Водоканал-НТ» подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Теплотехник-НТ» о взыскании 12 миллионов рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
23 октября суд принял к рассмотрению иск Водоканала-НТ. Компания пытается взыскать 12 миллионов рублей с ООО «Теплотехник-НТ» за оказанные услуги по договору от 18 августа 2015 года. Заседание не состоялось, поскольку ответчик подал ходатайство об отложении разбирательства для проведения сверки расчетов и урегулирования спора мирным путем.
Судебное разбирательство перенесли на 12 февраля.
Напомним, ранее Водоканал-НТ отсудил у ВГОКа 8,6 миллиона рублей за услуги водоснабжения и водоотведения.
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