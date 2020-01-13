Суд об иске «Водоканала-НТ» к «Теплотехнику-НТ» на 12 миллионов рублей перенесли

23 октября суд принял к рассмотрению иск Водоканала-НТ. Компания пытается взыскать 12 миллионов рублей с ООО «Теплотехник-НТ» за оказанные услуги по договору от 18 августа 2015 года. Заседание не состоялось, поскольку ответчик подал ходатайство об отложении разбирательства для проведения сверки расчетов и урегулирования спора мирным путем.