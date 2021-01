В Нижнем Тагиле утвержден список инвестиционных и инфраструктурных объектов, которые будут финансироваться в 2021 году, сообщает пресс-служба мэрии.

План содержит 24 пункта. В пятерку крупнейших вошли: Строительство дорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры. На реализацию проекта выделено свыше четырех миллиардов рублей. В 2021 году из них планируется потратить почти 1,3 миллиарда. Их них 1,2 миллиарда из областного и 84,53 миллиона из местного бюджетов. Реконструкция автомобильных дорог по улице Октябрьской революции и улице Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути. На проект будет потрачено свыше 1,1 миллиарда рублей. В 2021 году предусмотрено выделение 50 миллионов. Реконструкция канализационного коллектора, водовода, строительство канализационной насосной станции на территории парка «Народный-2». На проект будет потрачено 42,5 миллиона рублей за 2021 год. Общая стоимость составит почти 227 миллионов рублей. Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. Проект планируется полностью реализовать к 2024 году. На 2021 год не предусмотрено финансирование. Кроме того, в плане содержатся такие проекты как: Капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Плотина» в Уральце;

Капитальный ремонт Верхне-Выйского гидротехнического сооружения

Строительство блочной газовой котельной на Руше;

Строительство повысительной насосной станции в границах улиц Захарова, Октябрьский проспект, Уральский проспект, Удовенко;

Строительство объектов обработки, накопления и захоронения твердых коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил;

Реконструкция системы теплоснабжения Дзержинского района;

Строительство детского сада на 270 мест в микрорайоне «Приречный»;

Строительство детского сада на 170 мест на улице Сланцевая;

Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования ГДДЮТ;

Сохранение, реставрация и приспособление к современному использованию объекта «Единый многофункциональный музейный центр»;

Капитальный ремонт здания Литературно-мемориального центра «Дом Окуджавы»;

Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижнетагильский театр кукол";

Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Молодежный театр»;

Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения культуры «Нижнетагильская филармония»;

Строительство культурно-образовательного центра на ГГМ;

Реставрация комплекса «Музей-завод истории развития техники черной металлургии»;

Строительство многофункционального легкоатлетического манежа в Дзержинском районе;

Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса на ВЫЕ. Напомним, в Нижнем Тагиле проходит голосование за выбор объектов для благоустройства на 2022 год. Подробнее ознакомиться с планами благоустройства общественных территорий и проголосовать за один из них жители Нижнего Тагила могут на странице рейтингового голосования. В Нижнем Тагиле стартовало голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год

