Куйвашев: «По всем нацпроектам мы находимся в «зеленой» зоне»

На пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что регион находится в «зеленой зоне» по всем национальным проектам. В 2022 году для этого и дальше будут инвестироваться средства в развитие транспортной инфраструктуры и строительству жилья.