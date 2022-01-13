Куйвашев: «По всем нацпроектам мы находимся в «зеленой» зоне»

На пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что регион находится в «зеленой зоне» по всем национальным проектам. В 2022 году для этого и дальше будут инвестироваться средства в развитие транспортной инфраструктуры и строительству жилья.
Мы закончим строительство Южного обхода Екатеринбурга, который строили девять с половиной лет. Удобство от этого почувствуют все, пояснил глава региона.
Он отметил, что в планах правительства поставить рекорд по количеству построенного жилья. Это будет возможно в связи со снятием некоторых ограничений в строительной отрасли.
Напомним, на пресс-конференции 13 января Евгений Куйвашев отвечает на вопросы журналистов по экономике, вакцинации, социальной сфере, пандемии COVID-19, охране здоровья и экологии.