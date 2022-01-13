Минпромторг о средней наценке в магазинах: это 15-16%

Минпромторг о средней наценке в магазинах: это 15-16%
Минпромторг о средней наценке в магазинах: это 15-16%
Сегодня, 11:05ЭкономикаФото: 1MiMediainvest.ru
Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сделал заявление по поводу средней наценки товары в магазинах.

Напомним, Росстат подтвердил рекордную с 2015 года инфляцию в стране. На сегодня этот показатель равен уже не 4-6%, а 8,39%. С учетом этого, президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии. А замглавы Минпромторга Виктор Евтухов поспешил заявить, что средняя наценка в магазинах составила порядка 15-16%. И что товары с большей наценкой в социальную корзину не входят.

Крупные продуктовые ритейлеры уже выразили готовность к сдерживанию цен до уровня в 10% в течение всего 2022 года. Но это будет касаться не всех товаров, а только самых жизненно необходимых. Перечень их приводится в приложении к постановлению Правительства РФ от 15 июля 2010 года № 530.

Федеральная антимонопольная служба призвала торговые сети к ограничению наценки на отдельные позиции внутри каждой категории товаров и обеспечению их наличие в достаточном объеме, сообщают Новые Известия.

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