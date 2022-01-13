Проблемы законодательства обсудят в Екатеринбурге строители и проектировщики

Мероприятие пройдет в очном формате, а также в нем можно принять участие онлайн из любой точки мира. Организаторами выступают СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций». По словам представителей объединений, форум поможет строительным, проектным и подрядным организациям наладить новые контакты.
В форме примут участие заказчики из Иркутска, с Урала, от Крыма до Дагестана, фонды капитального ремонта от Калининграда до Саратова, а также крупнейшие заказчики, такие как «Газпром Закупки», банк «ВТБ», «Интер РАО», «Прогород» (дочерняя организация ВЭБ.РФ, комплексное развитие территорий, включая Дальний Восток и Артику). Особенностью форума станет обмен опытом с заказчиками и проектировщиками из Австрии и Донецкой народной республики.
Уникальность форума в том, что здесь будут собраны системные проблемы в законодательстве о закупках в сфере строительства и проектирования по 44 ФЗ, 223 ФЗ, 615 Постановлению Правительства РФ из разных регионов России. Каждый участник форума сможет заявить о проблемах в законодательстве, которые мешают развивать бизнес. Все предложения будут направлены в исполнительные органы власти России. Например, в 2021 году по итогам форума было выдвинуто 50 реальных инициатив по совершенствованию законодательства.
Эксперты форума, представители Минфин РФ, Минстроя РФ, ФАС РФ оценят эффективность предложений участников. Приглашены депутаты Государственной Думы, курирующие вопросы закупок.
А еще заказчики и подрядные компании также смогут узнать о механизмах обязательного внедрения BIM-технологий, адресовать свои вопросы экспертам по спорным ситуациям применения законодательства, по экспертизе проектной документации, строительному контролю и ценообразованию.
Соорганизаторами форума выступают «Национальное объединение строителей», «Российский аукционный дом», «Интерфакс». Форум проходят при информационной поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Национального объединения проектировщиков и изыскателей.
Программа и регистрация для участия в форуме World Build/State Contract — www.стройзакупки.рф.