Ситуацию в птицепроме Свердловской области прокомментировал Евгений Куйвашев

Ситуацию в птицепроме Свердловской области прокомментировал Евгений Куйвашев
Ситуацию в птицепроме Свердловской области прокомментировал Евгений Куйвашев
Сегодня, 15:33ЭкономикаФото: 1MI
О ситуации, сложившейся на Среднеуральской и Рефтинской птицефабриках, рассказал на пресс-конференции глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, закрытие Среднеуральской птицефабрики никак не сказалось на обеспечении свердловчан яйцами и курятиной, так как доля фабрики во всем областном производстве составляла менее 2%.

Это было решение собственника о приостановлении работы. Она была построена с колоссальным нарушением экологических норм. Вероятно, на этом месте будет какой-то другой проект реализован,отметил Евгений Куйвашев.

Что касается долгов Рефтинской птицефабрики, то причиной напряженной ситуации, по мнению губернатора, стали колебания цен на рынке. Сейчас фабрика ведет переговоры с «Промсвязьбанком.

Банк с нашим министерством подыскивает инвестора. Такие есть,сообщил глава региона.

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