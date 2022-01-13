Свердловским аграриям компенсируют потери урожая из-за засухи

Свердловским аграриям компенсируют потери урожая из-за засухи
Свердловским аграриям компенсируют потери урожая из-за засухи
Сегодня, 11:57ЭкономикаФото: 1MI
О поддержке аграриев во время пресс-конференции 12 января заявил губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев. По его словам, потерявшим в прошлом году урожай хозяйствам помогут провести посевную.

Свердловские аграрии после засухи прошлого года не могут восполнить потери. У многих из них выращиваемые зерновые культуры не были застрахованы, убытки измеряются десятками тысяч рублей. Закупить семена для посевной не на что. Под «честное слово» банки кредиты не выдают. Вся надежда на государственную поддержку.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции 12 января заявил о проводимой работе в этом направлении. По его словам, с прошлого года в регионе проводится мониторинг, в ходе которого уточняются объемы потерь. Каждый такой случай индивидуален, потому и суммы компенсации разнятся.

Все, кто потеряли урожай, получат субсидию и поддержку. Аграриям необходимо принимать меры по защите своего урожая и своевременно проводить комплекс мероприятий, указал глава региона.

На компенсации аграриям в бюджете региона зарезервировано порядка 100 млн рублей. Напомним, прошлое лето было аномально жарким. Температура по региону неоднократно поднималась выше 40 градусов по Цельсию.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
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