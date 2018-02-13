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Эдуард Россель: «Гора Белая в Нижнем Тагиле должна стать лучше Красной поляны»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Эдуард Россель: «Гора Белая в Нижнем Тагиле должна стать лучше Красной поляны»

13 февраля, 15:35Экономика
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