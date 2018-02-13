Эдуард Россель: «Гора Белая в Нижнем Тагиле должна стать лучше Красной поляны»

Жители поселка Уралец, на территории которого находится комплекс «Гора Белая», выступили за то, что будущий туристский кластер должен называться именем первого губернатора области. Кроме того, в совете ветеранов предложили создать торгово-развлекательный центр на границе Европа-Азия.

А бывший губернатор в свою очередь поблагодарил за доверие и высказал свои предложения по созданию туркластера на горе Белой.

Сейчас на горе Белой не хватает гостиницы, и была хорошая мысль – поставить ее на горе. Есть международная практика, когда гостиница из 5-6 этажей, спортсмены спускаются на первый этаж, в тепле переодеваются, надевают лыжи и с уровня 1 этажа выезжают сразу на снег. Открывается стеклянная дверь, и поехали. Это шикарно, и это мировой уровень. Я могу сказать нескромно, но то, что сейчас на Красной поляне сделано – мы должны сделать лучше. Здесь будет весь мир отметил Россель.

По мнению экс-губернатора, нужно также обустраивать олимпийский поселок для 1000 человек. До конца 2018 года, по его словам, в рамках туристского кластера можно построить около 100 коттеджей, а за ближайшие 4 года обустроить коттеджи для 1000 человек.

Губернатор отметил, что в рамках кластера нужно развивать биатлон. Ранее был объявлен конкурс, по итогам которого подрядчики из Канады разработали 24 спуска для горы Белой. Один из них будет направлен в сторону Кировграда и объединит гору Белую с горой Ежовой. Кроме того, на комплексе может появиться целый набор трасс разной длины.

Нужно принимать окончательное решение по спускам и составлять график их создания. Мы сможем здесь проводить олимпийские игры, также необходимо создать летнюю программу. Если что-то подобное здесь сделать, то сразу все будет занято. Большой интерес проявляют люди к этому району подвел итог первый губернатор.