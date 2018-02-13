Туркластер на «Горе Белой» обеспечит Нижний Тагил новыми рабочими местами

Губернатор Свердловской области 13 февраля посетил Нижний Тагил, чтобы провести совещание по созданию туркластера в городе. Он пояснил, что горнолыжный комплекс «Гора Белая» должен стать одним из конкурентных преимуществ для Нижнего Тагила и всей горнозаводской конгломерации. При этом создание туристского кластера на его территории обеспечит Нижнему Тагилу создание новых рабочих мест.

Евгений Куйвашев считает, что комплекс имеет огромный потенциал с учетом планов по развитию инфраструктуры.

Сегодня этот уникальный спортивный объект является центром притяжения как для любителей лыжного спорта, так и для профессионалов. Я уверен, что необходимо выйти за рамки исключительно спортивного направления. Комплекс «Гора Белая» должен восприниматься не только как спортивный объект, но и как центр досуговой туристской деятельности. Нужно наращивать наши обороты и выходить на следующий уровень, активно развивать туристский кластер заявил Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, комплекс должен войти в сеть туристических экскурсионных маршрутов горнозаводской конгломерации, что позволит существенно увеличить поток туристов. Также кластерный подход обеспечит Нижнему Тагилу создание новых рабочих мест и даст дополнительные возможности для развития бизнеса.

В ходе совещания будут определены основные подходы к созданию кластера, а также внесены предложения по инвестиционной деятельности и вовлечению бизнеса в реализацию масштабного экономического проекта.