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Туркластер на «Горе Белой» обеспечит Нижний Тагил новыми рабочими местами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Туркластер на «Горе Белой» обеспечит Нижний Тагил новыми рабочими местами

13 февраля, 12:06Экономика
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