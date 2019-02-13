Банкротящиеся ООО «Уралпромтранс» в Екатеринбурге задолжало работникам 2 млн рублей

Прокуратура Екатеринбурга добилась соблюдения прав работников предприятия. Надзорное ведомство приняло меры по взысканию с предприятия задолженность по зарплате, в период до декабря 2017 года.

Установлено, что, по состоянию на конец 2017 года, предприятие задолжало 2 млн рублей 44 сотрудникам. В 2017 году в отношении компании начата процедура банкротства и на ООО «Уралпромтранс» назначен конкурсный управляющий. В период с 2016 года по 2017 год руководитель предприятия неоднократно привлекался к административной ответственности за несвоевременную выплату сотрудникам заработной платы.