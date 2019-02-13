Тагильский «Водоканал» годами отдает миллионы на благоустройство одному подрядчику
6 лет подряд «Водоканал-НТ» отдает многомиллионные контракты на благоустройство территорий одному подрядчику – ИП Григорян.
В 2013 году «Водоканал-НТ» заключил первый контракт с ИП Григорян на сумму 5,9 млн рублей. В этом же году последовал контракт на сумму 6,05 млн рублей. В 2014 году между организациями был заключен контракт на сумму 11,6 млн рублей. В 2015 году «Водоканал-НТ» заплатил ИП Григорян 13,4 млн рублей. В 2016 году между компаниями было заключено три контракта на общую сумму 14,5 млн рублей. Также 14 млн рублей «Водоканал-НТ» заплатил Григоряну в 2017 году. В 2018 году ИП получил за благоустройство территорий 12 млн рублей. С 2013 года ИП Григорян не имел иных контрагентов, кроме тагильского «Водоканала». Последний, в свою очередь, на протяжении нескольких лет не привлекал к данным работам каких-либо иных подрядчиков.
Сейчас «Водоканал-НТ» разместил очередную госзакупку, согласно которой в 2019 году компания выделила на благоустройство 12,08 млн рублей.
В техзадании сказано, что исполнитель должен благоустроить после земляных работ территории по адресам ул. Тимирязева, 40, ул.Тельмана, 40, ул. Ермака, 21, 25, ул. Папанина, 25, ул. Вогульская, 54, ул. Б. Краснокаменская, 2, ул. Циолковского, 3а, Октябрьский пр-т, 22, ул. Шаумяна, 1, ул. Балакинская, ул. Черемшанская, 35.
В период с июня по июль 2019 года подрядчик должен благоустроить территории по адресам ул. Газетная, 72, ул. Береговая-Ударная, ул. В.Черепанова, 29а, ул. Лебяжинская, 15, ул. Пархоменко, 144, ул. Балакинская, 13, ул. Малышева, 9, 11, ул. Энтузиастов, 35, ул. Чайковского, 102, 110.
В августе 2019 исполнитель по контракту должен провести работы по адресам ул. Гастелло, 3, Ленинградский пр-т, 66, ул. Зимняя, 27, ул. Новострой, 15, ул. Вязовская, 41, пр-т Дзержинского, 37, 43, ул. Зари, 66, ул. Цементная, 13, ул. Тимирязева, 89, 111, ул. Энтузиастов, 93, ул. Окунева,3.
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