Тагильский «Водоканал» годами отдает миллионы на благоустройство одному подрядчику

В 2013 году «Водоканал-НТ» заключил первый контракт с ИП Григорян на сумму 5,9 млн рублей. В этом же году последовал контракт на сумму 6,05 млн рублей. В 2014 году между организациями был заключен контракт на сумму 11,6 млн рублей. В 2015 году «Водоканал-НТ» заплатил ИП Григорян 13,4 млн рублей. В 2016 году между компаниями было заключено три контракта на общую сумму 14,5 млн рублей. Также 14 млн рублей «Водоканал-НТ» заплатил Григоряну в 2017 году. В 2018 году ИП получил за благоустройство территорий 12 млн рублей. С 2013 года ИП Григорян не имел иных контрагентов, кроме тагильского «Водоканала». Последний, в свою очередь, на протяжении нескольких лет не привлекал к данным работам каких-либо иных подрядчиков.