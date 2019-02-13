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Тагильский «Водоканал» годами отдает миллионы на благоустройство одному подрядчику
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ruble 930550 1920

Тагильский «Водоканал» годами отдает миллионы на благоустройство одному подрядчику

Вчера, 13:01ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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