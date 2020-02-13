АКРА повысило кредитный рейтинг Свердловской области

Отмечается, что данный показатель свидетельствует о росте инвестиционной привлекательности Свердловской области, сильном экономическом профиле региона и качестве управления.

Бюджет области характеризуется высокой долей собственных доходов, величина которой ежегодно превышает 90 процентов общей суммы бюджетных доходов. С 2017 по 2019 год капитальные расходы региона увеличились вдвое,отмечают аналитики.