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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Свердловской области до уровня A+(RU) и выпусков облигаций области до уровня A+(RU), сообщает департамент информполитики региона.
Отмечается, что данный показатель свидетельствует о росте инвестиционной привлекательности Свердловской области, сильном экономическом профиле региона и качестве управления.
Бюджет области характеризуется высокой долей собственных доходов, величина которой ежегодно превышает 90 процентов общей суммы бюджетных доходов. С 2017 по 2019 год капитальные расходы региона увеличились вдвое,отмечают аналитики.
Министр финансов региона Галина Кулаченко рассказала, что повышение кредитного рейтинга подтверждает ликвидность ценных бумаг Среднего Урала.
Держателями облигаций региона являются банки, физические лица, инвестиционные и страховые организации.
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