Бумага бьёт стекло? Российский рынок упаковки занял 8 место в мире

Они предполагают, что так восстановят покупательский спрос на товары и подстегнут упаковочную отрасль.

Если у нас до 2019 года был сбалансированный рынок: производства были загружены полностью. Сегодня они всего процентов на 70 загружены. Ну это легко объяснимо. Понятно, что при падении уровня жизни населения, при падении доходов снижается спрос населения, количество употребляемого товара. А упаковка — это всегда товар,говорит глава ТПП Сергей Катырин.

Национальной конфедерацией упаковщиков рынок упаковочных материалов России оценивается в 1 триллион 200 миллиардов рублей. 38% приходится на пластиковую упаковку и почти столько же на упаковку из дерева и его производных — бумаги и картона. На третьем месте с 12% — стекло, а каждый десятый товар в России продаётся в металлической таре.

Всё это, что мы приобретаем, редко бывает условно говоря в россыпном виде. Оно всё в чём-то упаковано: в картон, в пластмассу, пластиковую упаковку. Сейчас, конечно, более экономные схемы по упаковке продуктов и вообще всего, что продаётся на розничном рынке. Естественно, что и количество потребляемой бумаги, картона и так далее становится меньше,говорит Катырин.

Законодательное ограничение использования вторичного сырья при производстве упаковки для продуктов питания давно вызывает много вопросов, как у экологов, так и у простых граждан. Экологи уверены, что принятие данного закона пролоббировали производители упаковки и сырья для нее. Общественники активно выступают против полиэтиленовых пакетов и за рост применения стеклобоя при производстве стеклотары.

Мы способны делать бутылку с 92% старого стекла. Но сегодня поступает на стекольные заводы от семи до 12% старого стекла. Всё остальное кончает на свалках. Если доля стеклобоя 90-92%, то в печи стекловаренной температура 1380 градусов, если доля стеклобоя только 30%, то в печи стекловаренной температура 1565 градусов. Это приводит к сокращению жизни печей на 60-70%. Опять это связано с более высокими инвестициями, с более высокой ценой в конце стеклотары,заявляет генеральный директор компании «Сибирское стекло» Павел Бобошик.

По его словам, компания «Сибирское стекло» с 2013 года нарастила производство почти в два раза — до 600 миллионов бутылок и банок в год. В ТПП заявляют, что львиную долю продукции «стекольщиков» приобретают лишь крупные производители алкоголя, а в безалкогольном сегменте бутылка давно проиграла битву пластику.

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В то же время ряд участников рынка по-прежнему надеются на падение пластика.

От пластика сейчас все отказываются и переходят на заменители. Это вопрос экологии. Вся Европа уже перешла на бумагу, в России — то же самое,рассказывают в свердловском «Спецпакурале».

Вернуть любую упаковку в промышленный оборот был призван экологический сбор, введённый в России в 2014 году, но эта мера не оказала значительного эффекта. Сегодня в стране перерабатывается почти половина картонной упаковки, но только 10% пластика и стеклотары.