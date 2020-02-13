Дочернее предприятие «Швабе» подало к «Уралвагонзаводу» иск на 8 миллионов рублей
Лыткаринский завод оптического стекла подал иск к акционерному обществу «Научно-Производственная Корпорация «Уралвагонзавод» о взыскании порядка 8 миллионов рублей. Арбитражный суд Свердловской области назначил судебное разбирательство дела на 12 марта.
Согласно иску, завод оптического стекла требует взыскать с АО НПК «УВЗ» 7,8 миллиона рублей, из которых 5,5 миллионов — долг за поставленную продукцию, а ещё 2,2 миллиона рублей — пени, начисленные за просрочку оплаты продукции, говорится в определении о назначении дела к судебному разбирательству.
12 февраля TagilCity.ru отправило АО НПК «УВЗ» официальный запрос, однако, на момент публикации, ответа нет.
Лыткаринский завод оптического стекла расположенн в городе Лыткарино Московской области. Входит в состав холдинга «Швабе» государственной корпорации «Ростех». В конце 2016 года АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» также вошла в состав «Ростеха».
Напомним, 20 января воронежское ООО «ИКФ «Солвер» подало иск в суд к АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле о взыскании 1,3 миллиарда рублей. Тогда в пресс-службе УВЗ TagilCity.ru рассказали, что с заявленными требования не согласны, так компания «Солвер» не исполнила свои обязательства по контрактам. Тагильское предприятие после получения искового заявления начнёт подготовку документов для защиты интересов в суде.