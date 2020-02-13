На ВСМПО-Ависма сообщили о сокращении сотрудников

По данным издания, сокращение грядет в одной из служб предприятия и может быть связано с приходом нового директора по развитию бизнеса Максима Кузюка, который устроился в корпорацию осенью 2019 года.

В связи с реструктуризацией одной из служб шесть ее работников получат уведомления о сокращении их должностей. Каждому будут предложены на выбор варианты трудоустройства в корпорации,заявили в пресс-службе предприятия.