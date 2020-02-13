На ВСМПО-Ависма сообщили о сокращении сотрудников
Сегодня, 14:51ЭкономикаФото: Официальный сайт ВСМПО-Ависма
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В Свердловской области ожидается сокращение сотрудников на ВСМПО-Ависма, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
По данным издания, сокращение грядет в одной из служб предприятия и может быть связано с приходом нового директора по развитию бизнеса Максима Кузюка, который устроился в корпорацию осенью 2019 года.
В связи с реструктуризацией одной из служб шесть ее работников получат уведомления о сокращении их должностей. Каждому будут предложены на выбор варианты трудоустройства в корпорации,заявили в пресс-службе предприятия.
При этом уточняется, что речи о массовом увольнении не идет. Сокращения являются штатной ситуацией и происходят при пересмотре кадровой политики на многих предприятиях.
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