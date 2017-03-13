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Вагоноремонтное подразделение с 200 работниками ликвидировано на станции «Смычка» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вагоноремонтное подразделение с 200 работниками ликвидировано на станции «Смычка» в Нижнем Тагиле

13 марта 2017, 18:05ЭкономикаДенис Таратонов
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