416,6 млн рублей потратят на ремонт дорог на 9 улицах Екатеринбурга

Гарантийные обязательства предусматривают, что нижний слой дорожного покрытия должен продержаться не менее 5 лет, тротуары – 3 года, гарантийные обязательства на газоны составляют 2 года, термопластиковая дорожная разметка должна продержаться 1 год.