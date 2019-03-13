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416,6 млн рублей потратят на ремонт дорог на 9 улицах Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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416,6 млн рублей потратят на ремонт дорог на 9 улицах Екатеринбурга

Сегодня, 10:00ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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