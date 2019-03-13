416,6 млн рублей потратят на ремонт дорог на 9 улицах Екатеринбурга
Сегодня, 10:00ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге до конца сентября 2019 года отремонтируют дороги на девяти улицах, на эти цели из федерального, областного и местного бюджетов выделены 416,6 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно техзаданию, подрядчик должен отремонтировать улицы Малышева, Челюскинцев, Мира, Восточная, Черепанова, Стрелочников, Расточная, Смазчиков и пер. Невьянский.
Наибольшие суммы выделены на ремонт ул. Малышева – 146 млн рублей и ул. Расточной – 101 млн рублей.
Исполнитель должен отремонтировать дорожное полотно, тротуары, обустроить газоны и организовать схемы объезда на период дорожных работ.
Гарантийные обязательства предусматривают, что нижний слой дорожного покрытия должен продержаться не менее 5 лет, тротуары – 3 года, гарантийные обязательства на газоны составляют 2 года, термопластиковая дорожная разметка должна продержаться 1 год.
Исполнитель контракта будет определен путем электронного аукциона 5 апреля 2019 года.
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