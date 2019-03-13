Академический в Екатеринбурге станет восьмым районом к 2023 году
Сегодня, 13:58ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Академический в Екатеринбурге к 300-летию города может стать восьмым районом.
Сюжеты: Екатеринбург
Губернатор Евгений Куйвашев включил данный вопрос в программу празднования юбилея столицы Урала, сообщает администрация Екатеринбурга. Ранее мэр Екатеринбурга анонсировал развитие инфраструктуры микрорайона.
В настоящий момент в Академическом проживают боле 40 тысяч человек, однако, несмотря на стремительную застройку, в микрорайоне мало развита инфраструктура. В частности, сложности испытали родители первоклассников из-за нехватки школ.
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