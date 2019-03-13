Более 20 объектов культуры реконструируют в Свердловской области за 5 лет
Сегодня, 11:59ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области в рамках реализации программы «Культурная среда» реконструируют и отремонтируют 23 учреждения, а также построят центр культурного развития.
До 2024 года более 20 культурных объектов в регионе будут реконструированы или капитально отремонтированы. Речь идет о ремонте 22 культурно-досуговых центров в сельских территориях, реконструкции театра кукол и строительстве центра культурного развития. На ремонт центров досуга в селах Свердловской области потратят 30 млн рублей в 2019 году. На реконструкцию театра кукол выделено 25 млн рублей.
Помимо этого, сейчас ведется прием заявок от учреждений культуры на получение грантов, которые позволят провести модернизацию.
«Культурная среда» предполагает повышение качества жизни населения региона путем улучшения инфраструктуры учреждений культуры и досуга, пишет ТАСС.
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