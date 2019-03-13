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Более 20 объектов культуры реконструируют в Свердловской области за 5 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 20 объектов культуры реконструируют в Свердловской области за 5 лет

Сегодня, 11:59ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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