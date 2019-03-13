Более 20 объектов культуры реконструируют в Свердловской области за 5 лет

До 2024 года более 20 культурных объектов в регионе будут реконструированы или капитально отремонтированы. Речь идет о ремонте 22 культурно-досуговых центров в сельских территориях, реконструкции театра кукол и строительстве центра культурного развития. На ремонт центров досуга в селах Свердловской области потратят 30 млн рублей в 2019 году. На реконструкцию театра кукол выделено 25 млн рублей.