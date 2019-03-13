В Екатеринбурге на 11% подорожали квартиры в домах с консьержами
Сегодня, 14:15ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге на 11% за два года увеличилась стоимость квартир в домах с консьержами.
Сюжеты: Екатеринбург
Стоимость жилья в таких домах достигает 6,3 млн рублей при том, что средняя цена на квартиры в Екатеринбурге - 4,3 млн рублей. Средняя стоимость квартиры в столице Урала за два года увеличилась на 9%, наиболее подорожали четырехкомнатные квартиры - 21%, информируют аналитики N1.RU.
Квадратный метр жилья в Екатеринбурге стоит 73 тысячи рублей. При условии наличия в доме консьержа, цена поднимается до 85%. За пару лет количество домов с консьержами увеличилось на 2% (речь идет о вторичном рынке жилья).
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