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В Екатеринбурге на 11% подорожали квартиры в домах с консьержами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге на 11% подорожали квартиры в домах с консьержами

Сегодня, 14:15ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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