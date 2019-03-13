В Екатеринбурге на 11% подорожали квартиры в домах с консьержами

Стоимость жилья в таких домах достигает 6,3 млн рублей при том, что средняя цена на квартиры в Екатеринбурге - 4,3 млн рублей. Средняя стоимость квартиры в столице Урала за два года увеличилась на 9%, наиболее подорожали четырехкомнатные квартиры - 21%, информируют аналитики N1.RU.