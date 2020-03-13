УВЗ отсудил у банка «Восточный» миллион рублей. Изначально он требовал 21 миллион

В 2018 году банк «Восточный» предоставил «ИМПЭКС» банковскую гарантию для обеспечения обязательств перед УВЗ, а именно поставки и ввода в эксплуатацию плоскошлифовального станка.

«ИМПЭКС» не выполнил условия контракта. Он поставил оборудование через две недели условленного срока, а его монтаж и ввод в эксплуатацию не были проведены. УВЗ направил в адрес банка требование об уплате 19,3 миллиона рублей в качестве банковской гарантии.

В связи с неисполнением ПАО КБ «Восточный» требования о выплате денежных средств по банковской гарантии, АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании суммы, заявленной в требовании о выплате денежных средств по банковской гарантии, а также неустойки за неисполнения обязательства, сообщили TagilCity, ru в пресс-службе УВЗ.

Начальная сумма иска составила 21,7 миллиона рублей. Но приобретение оборудования «Уралвагонзаводом» проходило в рамках госпрограммы «Реконструкция и техническое перевооружение производства трансмиссии и ходовых частей» за счёт средств федерального бюджета, поэтому в ходе судебного разбирательства УВЗ снизил заявленные требования до 1,3 миллиона рублей.

Суд полностью удовлетворил иск тагильского предприятия. С банка «Восточный» решено взыскать 1,3 миллиона рублей, в том числе банковская гарантия в размере 954 тысячи рублей, а также неустойка в размере 396 тысяч рублей.