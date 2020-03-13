В Екатеринбурге банки повышают ставки по ипотеке из-за обвала курса рубля

Основной переход на новые условия кредитования будет произведен после 20 марта, вслед за решением Центробанка о ключевой ставке.

В настоящее время размер средней ставки по ипотеке в Екатеринбурге составляет 8,89%. Насколько она изменится, пока неизвестно.

Мы будем следить за изменениями экономической ситуации и корректировать условия кредитования соответственно,сообщили в пресс-службе банка.

Однако «Альфа-банк» сообщает, что пока не планирует повышения ставок по ипотеке, заявляя о планировании «действовать в рамках рыночной конъюнктуры».

С другой стороны, рост ставки по ипотечным кредитам приведет к уменьшению спроса на рынке жилья.