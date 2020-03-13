В Екатеринбурге банки повышают ставки по ипотеке из-за обвала курса рубля
Банки Екатеринбурга готовятся повысить кредитную ставку по ипотеке «учитывая общую тенденцию рынка», как сообщил «ЮниКредит Банк», уже увеличивший ее на 1,5%, пишет портал Е1.
Основной переход на новые условия кредитования будет произведен после 20 марта, вслед за решением Центробанка о ключевой ставке.
В настоящее время размер средней ставки по ипотеке в Екатеринбурге составляет 8,89%. Насколько она изменится, пока неизвестно.
Мы будем следить за изменениями экономической ситуации и корректировать условия кредитования соответственно,сообщили в пресс-службе банка.
Однако «Альфа-банк» сообщает, что пока не планирует повышения ставок по ипотеке, заявляя о планировании «действовать в рамках рыночной конъюнктуры».
С другой стороны, рост ставки по ипотечным кредитам приведет к уменьшению спроса на рынке жилья.
Это приведет к снижению цен и на вторичном, и на первичном рынке. Такая же ситуация наблюдалась в 2008 и 2014 годах,отмечает руководитель аналитического отдела АН «Новосел» Сергей Меньшенин.