Почти в 3 раза подорожала за год капуста в Свердловской области

Килограмм этого продукта подорожал за год больше всего. Также рост цен зарегистрирован и на другие овощи. Так, в среднем свердловчане в феврале 2022 года покупали картофель за 46,37 рубля (+39,29%), а морковь — за 48,07 рубля (+18,67%).
Килограмм курицы обходился покупателям в 173,88 рубля (+14,21%), десяток яиц стоил 80,92 рубля (+12,13%), а килограмм сахара — 56,99 рубля (+20,95%).
Рост цен на мясо составил от 13 до 15%, на 18% подорожала мука (до 49,23 рубля). Гречневая крупа в феврале стоила 133,68 рубля (+21,67%), а вермишель — 129,35 рубля (+19,95%).
По статистике, из списка продуктов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости за год подешевели лишь яблоки до 101,49 рубля (-12,23%), пшено до 69,73 рубля (-3,33%) и лук до 27,79 рубля за килограмм (-4,83%).
Напомним, за неделю с 25 февраля по 4 марта в Свердловской области больше всего подорожали бананы, сахар и помидоры.