Почти в 3 раза подорожала за год капуста в Свердловской области

Килограмм этого продукта подорожал за год больше всего. Также рост цен зарегистрирован и на другие овощи. Так, в среднем свердловчане в феврале 2022 года покупали картофель за 46,37 рубля (+39,29%), а морковь — за 48,07 рубля (+18,67%).