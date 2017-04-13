227 тысяч рублей по зарплате сотрудникам задолжала агрофирма Свердловской области

Было установлено, что предприятие имеет задолженность по зарплате сотрудникам в размере 227 тыс. руб., пишет «Комсомольская правда» .

Надзорное ведомство предупредило руководство фирмы, что если зарплата не будет выплачена в законные сроки, то будет наложен арест на счет в банке, принадлежащий должнику. В итоге предприятие приняло решение погасить задолженность в полном объеме.