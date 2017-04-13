227 тысяч рублей по зарплате сотрудникам задолжала агрофирма Свердловской области
13 апреля 2017, 15:00Экономика
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В Артинском районе Свердловской области прокуратура провела проверку по факту невыплаты заработной платы сотрудникам местной агрофирмы.
Было установлено, что предприятие имеет задолженность по зарплате сотрудникам в размере 227 тыс. руб., пишет «Комсомольская правда».
Надзорное ведомство предупредило руководство фирмы, что если зарплата не будет выплачена в законные сроки, то будет наложен арест на счет в банке, принадлежащий должнику. В итоге предприятие приняло решение погасить задолженность в полном объеме.
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