Директор ДК «Урал» в Нижнем Тагиле незаконно получила три с половиной миллиона рублей на подставных работников

Стоит отметить, что Берсенёва признала свою вину в полном объеме. Уголовное дело рассматривалось по этой причине в особом порядке.

Суд приговорил женщину к году и 4 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Известно, что автомобиль Берсенёвой будет взыскан в счёт погашения многомиллионного долга, передает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила.