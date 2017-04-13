Директор ДК «Урал» в Нижнем Тагиле незаконно получила три с половиной миллиона рублей на подставных работников
13 апреля 2017, 08:00Экономика
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В Нижнем Тагиле под суд попала директор МБУК ДК «Урал» Валентина Берсенёва за то, что фиктивно трудоустраивала третьих лиц на вакантные места в муниципальном учреждении. Деньги, полученные из городского бюджета, перераспределялись лже-работникам, а также на хозяйственные нужды «Урала».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ущерб, причиненный мэрии города, составил 3 506 924 рубля. Добавим, что несуществующие данные переводились в бухгалтерию Управления культуры администрации города.
Стоит отметить, что Берсенёва признала свою вину в полном объеме. Уголовное дело рассматривалось по этой причине в особом порядке.
Суд приговорил женщину к году и 4 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Известно, что автомобиль Берсенёвой будет взыскан в счёт погашения многомиллионного долга, передает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила.
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