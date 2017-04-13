Отчет об исполнении бюджета Нижнего Тагила за 2016 год одобрен участниками публичных слушаний

200 тагильчан – представителей предприятий, бюджетных учреждений и общественных объединений – собрались в здании общественно-политического центра, где состоялись публичные слушания.

В отчете было сказано, что все социальные обязательства городом выполнены. Всего за год было израсходовано 10 460 204,3 рублей, а доход составил 10 564 734,5 рублей, включая областные и федеральные межбюджетные трансферты.

Все объекты запланированного строительства сданы в эксплуатацию. За год произошла заметная динамика погашения задолженности. В городе реализованы крупные проекты: реконструкция моста по улице Фрунзе, завершены работы по укреплению береговой линии Тагильского пруда и благоустройству Лисьей горы, начато строительство II очереди транспортной и инженерной инфраструктуры микрорайона Муринские пруды.

Оценивая ситуацию, Сергей Носов отметил:

Выполненные мероприятия стали основой для продолжения начатых проектов и долгосрочных инвестиционных программ, позволили заложить прочную базу для реализации новых идей.