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Отчет об исполнении бюджета Нижнего Тагила за 2016 год одобрен участниками публичных слушаний
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отчет об исполнении бюджета Нижнего Тагила за 2016 год одобрен участниками публичных слушаний

13 апреля 2017, 13:15Экономика
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