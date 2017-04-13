Внедрение Единого экстренного номера «112» обойдется Свердловской области в 298 миллионов рублей
13 апреля 2017, 15:10Экономика
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На территории Среднего Урала появится единый номер экстренной службы «112». При этом действующие в настоящее время номера телефонов «01», «02», «03» и «04» также будут действительны в будущем.
Сюжеты: Екатеринбург
«Оператор электронного правительства» выступил заказчиком проекта «Системы-112» на территории Свердловской области. Правительство ищет исполнителя, который выполнит эту работу за 298 млн рублей. Окончание внедрения проекта запланировано на 2018-2019 годы.
Новая система Единого номера экстренной службы сделает для уральцев вызов нужной службы более удобным: не нужно будет вспоминать или искать, по какому номеру позвонить в кризисной ситуации.
Достаточно будет набрать «112», а оператор сам перенаправит информацию в нужную оперативную службу. При этом система проконтролирует, что спецслужбы прибыли на вызов и оказали необходимую помощь, сообщает «Областная газета».
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