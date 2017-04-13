Внедрение Единого экстренного номера «112» обойдется Свердловской области в 298 миллионов рублей

«Оператор электронного правительства» выступил заказчиком проекта «Системы-112» на территории Свердловской области. Правительство ищет исполнителя, который выполнит эту работу за 298 млн рублей. Окончание внедрения проекта запланировано на 2018-2019 годы.

Новая система Единого номера экстренной службы сделает для уральцев вызов нужной службы более удобным: не нужно будет вспоминать или искать, по какому номеру позвонить в кризисной ситуации.

Достаточно будет набрать «112», а оператор сам перенаправит информацию в нужную оперативную службу. При этом система проконтролирует, что спецслужбы прибыли на вызов и оказали необходимую помощь, сообщает «Областная газета».