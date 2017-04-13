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Жильцы одного из домов в Нижнем Тагиле через суд хотят отменить протокол общего собрания из-за дорогих общедомовых нужд (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жильцы одного из домов в Нижнем Тагиле через суд хотят отменить протокол общего собрания из-за дорогих общедомовых нужд (ФОТО)

13 апреля 2017, 15:30ЭкономикаДенис Таратонов
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