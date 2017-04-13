Жильцы одного из домов в Нижнем Тагиле через суд хотят отменить протокол общего собрания из-за дорогих общедомовых нужд (ФОТО)

Началось всё с того, что очень большие суммы пришли за общедомовомые нужды. За два месяца. Допустим, если исключить плату за вывоз мусора, обычно приходит квитанция на 200 рублей, а мне пришло 400 общедомовых. В квартиры, где площадь больше, пришло по 700-800 рублей. Для соседей с несколькими детьми это чувствительно рассказала одна из живущих в доме женщин журналисту портала TagilCity.ru.

Основание для такого повышения оплаты за услуги вполне законно. Это протокол общего собрания собственников помещений от апреля 2015 года, в котором под пунктом №7 повестки дня жильцы якобы позволяли распределять превышения объёмов коммунальных услуг между всеми жилыми и нежилыми помещениями в зависимости от их площади. Жильцы не смогли вспомнить, чтобы подписывали такой протокол, поэтому попросили управляющую компанию предоставить им копии документов:

Когда мы подавали заявление, нам сказали, что все правильно, посмотрите протокол. Мы сделали запрос в управляющую компанию «УправДом», попросили протокол с листами подписей, но нам сказали, что так получилось, что протокол есть, а подписей к нему нет.

Те подписи, что есть на самом протоколе собрания, тоже вызывают у жильцов вопросы. Если под первым пунктом протокола стоят подписи, сделанные разными людьми, то на итоговой странице подписи написаны как будто одной рукой. Об этом можно судить хотя бы по написанию букв «з» и «р».

Женщины стали смотреть, на первой странице подписи наши, а на второй не наши. Они подали заявление о том, что не подписывались под этим протоколом. Поэтому и подали в суд.

В департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области не увидели каких-либо нарушений законодательства, поэтому в суде жильцы собираются добиваться аннулирования протокола общего собрания. При этом они подчёркивают, что судятся не с управляющей компанией:

Мы судиться с ними не имеем права. Мы, оказывается, не можем даже жалобу подать, что подписи подделанные. Потому что они на нас в суд могут за клевету подать и ещё хуже будет дело. Мы имеем право только опротестовать этот протокол, чтобы его отменили подвела итог тагильчанка.

В управляющей компании сообщили, что с этой инициативой жильцов не знакомы, однако те имею полное право поступать так, как считают нужным:

Это было их собрание. Жилищным кодексом они наделены правами оспаривать любые собрания. Это их право. Но с января изменилось законодательство, формулировки в протоколах уже недействительны. Так что могут не тратить силы и время ответили журналисту портала TagilCity.ru в управляющей компании.