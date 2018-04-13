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Экс-главный архитектор Первоуральска обвиняется в получении взятки в крупном размере
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-главный архитектор Первоуральска обвиняется в получении взятки в крупном размере

13 апреля, 10:35Экономика
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