Аналитики спрогнозировали падение доходов россиян на 17,5%
По прогнозам экспертов Института исследований Внешэкономбанка (ВЭБ), экономика России в апреле–июне 2020 года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян — на 17,5%, пишут «Новые Известия».
Аналитики полагают, что причиной негативной динамики стал не только коронавирус, но и обвал цен на нефть. Падение экономики, по данным ВЭБ, продлится до мая, а потом ситуация начнет стабилизироваться.
Эксперты заявляют, что год Россия завершит с ВВП, сократившимся на 3,8%. А реальные доходы граждан по итогам года сократятся на 6,5%, что станет рекордным падением с 2014 года. Уровень безработицы может увеличиться на 7%. Однако в 2021 году, по мнению экономистов, Россия имеет все шансы на улучшение ситуации. ВВП в 2021 году может вырасти примерно на 4–4,8%.
«Коронавирусные каникулы» сильнее всего ударят по гостиничному бизнесу, общепиту, транспорту, оптовой и розничной торговле, сфере спорта. Кроме того, эксперты прогнозируют снижение экспорта российских товаров.