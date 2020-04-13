Аналитики спрогнозировали падение доходов россиян на 17,5%

Аналитики полагают, что причиной негативной динамики стал не только коронавирус, но и обвал цен на нефть. Падение экономики, по данным ВЭБ, продлится до мая, а потом ситуация начнет стабилизироваться.

Эксперты заявляют, что год Россия завершит с ВВП, сократившимся на 3,8%. А реальные доходы граждан по итогам года сократятся на 6,5%, что станет рекордным падением с 2014 года. Уровень безработицы может увеличиться на 7%. Однако в 2021 году, по мнению экономистов, Россия имеет все шансы на улучшение ситуации. ВВП в 2021 году может вырасти примерно на 4–4,8%.