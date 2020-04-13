Куйвашев рассказал о пособиях по безработице в Свердловской области во время пандемии
Сегодня, 10:07ЭкономикаФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети дал разъяснения гражданам касательно механизма получения пособия по безработице во время режима строгой самоизоляции из-за коронавируса.
Сюжеты: Коронавирус
Глава региона напомнил, что сейчас заявление о постановке на учет в качестве безработных подаются дистанционно. Сделать это возможно через портал «Работа в России». Справку о доходах центры занятости запросят сами — в ПФР.
Кроме того, потерявшим работу в период с 1 марта из-за пандемии коронавируса будет выплачиваться повышенное пособие по безработице, оно составит 13 949 рублей и будет выплачиваться в апреле, мае и июне, если человек не сможет трудоустроиться.
Напомним, с сегодняшнего дня в небольших городах региона начнут работать детсады, парикмахерские и непродовольственные магазины. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле послабления пока будут минимальными. В Нижнем Тагиле дети смогут посещать в детсадах пока только дежурные группы.
Карта распространения коронавируса в России
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