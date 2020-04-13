Свердловские власти направят на борьбу с коронавирусом еще 1,4 миллиарда рублей

На эти деньги закупят дополнительное медоборудование и средства защиты, увеличат количество коек в медучреждениях. Направят деньги также и на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в Нижнем Тагиле городская больница № 4 закупит шесть аппаратов ИВЛ на девять миллионов рублей.