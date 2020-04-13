Свердловские власти направят на борьбу с коронавирусом еще 1,4 миллиарда рублей
Сегодня, 14:24ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области между муниципалитетами распределят дополнительно 1,4 миллиарда рублей. Средства направят на борьбу с коронавирусом, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Коронавирус
На эти деньги закупят дополнительное медоборудование и средства защиты, увеличат количество коек в медучреждениях. Направят деньги также и на профилактику распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, в Нижнем Тагиле городская больница № 4 закупит шесть аппаратов ИВЛ на девять миллионов рублей.
По последним данным в Свердловской области подтверждено 85 случаев заболевания коронавирусом. Семь из них — за минувшие сутки. 37 пациентов поправились и выписаны из больниц.
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