В Нижнем Тагиле разработан план по оказанию помощи предпринимателям

На основании данного плана будут разработаны проекты решений, которые будут утверждаться в апреле на заседании Нижнетагильской городской думы.

В налоговой сфере предложено перенесение сроков уплаты платежей по земельному налогу. Предусмотрена отсрочка платежей по договорам аренды муниципальных земельных участков и отмена штрафов и пени по договорам аренды муниципального имущества. Будет предоставлена отсрочка по договорам купли-продажи объектов муниципального недвижимого имущества. Срок погашения задолженности без начисления пени продлен до 31 декабря 2021 года. Предполагается понижение платы за размещение нестационарных торговых объектов и отсрочка внесения платы по ним.

Будет снижена аренда торговых центров, отмена или отсрочка арендной платы за время простоя и также отмена штрафов и пени.

В рамках программы финансовой поддержки предпринимателей, организованной Свердловским и Нижнетагильским фондом поддержки предпринимательства, предприниматели смогут получить займы на льготных условиях.

За консультацией все желающие могут позвонить по телефону «горячей линии», организованной Центром «Мой бизнес».