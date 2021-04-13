Иск к налоговой и споры из-за земли: крупные арбитражные дела за март 2021 года

Иск к налоговой и споры из-за земли: крупные арбитражные дела за март 2021 года
Сегодня, 07:15ЭкономикаАнна ГригорьеваФото: 1Mediainvest.ru
Редакция TagilCity.ru проанализировала крупные иски в Арбитражный суд Свердловской за март 2021 года области и узнала, кто с кем судится и какие денежные требования предъявляет.

Многомиллионный иск к налоговой

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» подал иск в Арбитражный суд к Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10 с требованием взыскать с ведомства 416 млн рублей.

Пока исковое заявление оставлено без движения до устранения в нем недостатков, поэтому обстоятельства спора не раскрыты. В 2017 году ведомство уличило предприятие в незаконном уходе от уплаты налогов на 1,9 млрд рублей. ЕЗОЦМ пытался отменить решение налоговиков. Возможно, что данный иск — это продолжение многолетнего спора между заводом и ФНС.

Спор из-за аренды земельных участков

Администрация Новолялинского городского округа через суд требует взыскать с ООО «Новолялинское» — совхоза, занимающегося производством молока, 276 млн рублей в качестве долга за аренду земельных участков. Заявление принято судом к производству, назначена первая дата слушания.

Помимо этого в суде рассматривается дело о банкротстве совхоза. Заявление подала налоговая инспекция. Задолженность предприятия перед казной составляет 6,7 млн рублей. На сегодняшний день ФНС приостановила операции по счетам организации.

В 2019 году ООО «Новолялинское» оказалось в центре скандала со смертью скота. Трупы животных несколько дней лежали прямо на территории предприятия.

Банкротство котельных

АО «Уралсевергаз» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Топливно-энергетический комплекс «Чкаловский». Сумма исковых требований составляет 174 млн рублей.

Компания-ответчик является владельцем нескольких котельных в Екатеринбурге и поставщиком тепла для ряда промышленных объектов, соцобъектов и жилых домов. Помимо заявления о банкротстве, суд рассматривает еще одно исковое заявление «Уралсевергаза» к «ТЭК Чкаловский» о взыскании 67 млн рублей.

Иск к управляющей компании

Поставщик электроэнергии компания «Т Плюс» просит взыскать с управляющей компании «Верх-Исетская» 130 млн рублей. Суд назначил первую дату слушания.

ООО «УК Верх-Исетская» является крупнейшей компанией по содержанию жилых домов в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. В 2021 году управляющая компания заключила договоров на общую сумму 1,6 млн рублей на обслуживание жилых зданий и соцобъектов.

Расторжение договора купли-продажи

Торговый дом «Зартекс», занимающийся продажей ковровых изделий, требует расторгнуть через суд договор купли-продажи недвижимости и оборудования с ООО «Провианс», а также взыскать с компании 83 млн рублей.

ООО «Провианс», согласно выписке ЕГРЮЛ, занимается торговлей пищевыми продуктами и напитками. Компания задолженность по налогам в размере 73 тысяч рублей, операции по счетам приостановлены ФНС.

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