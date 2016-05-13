В Нижнем Тагиле началась работа по привлечению областного и федерального финансирования на реализацию программ, приуроченных к празднованию 300-летия

Скоро в Екатеринбург из Нижнего Тагила будет направлена историческая справка, которая, как считает заместитель мэра по социальной политике Валерий Суров, поможет городу получить порядка 216 миллионов рублей субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий, приуроченных к 300-летию города.

Эти деньги планируется потратить на реставрацию исторических зданий Нижнего Тагила. Например, это реставрация дома управителя Нижнетагильским заводским округом, находящегося за зданием Горсовета. Кроме того, планируется создание литературно-музейного центра Булата Окуджавы и развитие территории завода-музея.

Параллельно ведётся работа по привлечению финансирования из областного бюджета для крупных инфраструктурных объектов. К числу последних относится строительство очистных сооружений на Нижневыйском пруду, моста через Тагильский пруд, ремонт дорог и путепроводов.

Нужно понять, насколько активно в подготовке к 300-летию Нижнего Тагила будет участвовать область. Для нас нет разницы: войдут все перечисленные проекты в единую программу, или каждый будет реализовываться отдельно. Мы абсолютно открыты к сотрудничеству с региональными властями, в том числе с привлечением частных инвестиций. Например, Сбербанк уже сейчас готов вложить средства в строительство моста через Тагильский пруд, ждет лишь подтверждения участия в проекте Правительства Свердловской области сказал мэр.

Сергей Носов поручил в июне доложить ему о выполнении поручений.