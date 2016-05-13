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В Нижнем Тагиле началась работа по привлечению областного и федерального финансирования на реализацию программ, приуроченных к празднованию 300-летия
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В Нижнем Тагиле началась работа по привлечению областного и федерального финансирования на реализацию программ, приуроченных к празднованию 300-летия

13 мая 2016, 19:35ЭкономикаДенис Таратонов
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