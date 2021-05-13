Первые студенты окончили «Школу фермера» в Свердловской области

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев принял участие в пресс-конференции ТАСС по итогам первого выпуска «Школы фермеров» в Свердловской области.
На стерте мероприятия был вручен первый диплом школы фермера выпускнице Виктории Шаровой. Документ ей вручил глава министерства АПК региона.
В Свердловской области более 700 крестьянских фермерских хозяйств. Мы входим в топ-20 регионов России по вкладу таких хозяйств в валовый продукт. Это стало возможно, в том числе, за счет обеспечения мер государственной поддержки. Во всех наших проектах может участвовать любое хозяйство,говорит Артем Бахтерев.
Министр отметил, что особый вопрос — это кадровый потенциал. Обеспеченность руководителями 99%, и 90% — главными специалистами. Однако лишь 50% из них имеют высшее образование, 34% — среднее, а 16% занимаются деятельностью без образования. В связи с этим, при сотрудничестве с аграрным университетом, до 2026 года сформирован список по кадровому потенциалу, где особое внимание оказывается представителям отрасли животноводства, ветеринарным специалистам, зоотехнологам и агрономам.
Проект действительно значимый. Мы попали во вторую волну, в других регионах уже был реализован первый этап. Основная площадка — аграрные вузы. Мы понимали ответственность и подходили к программе серьезно. Я считаю, что все фермеры остались довольны тем, что оплату обучения взял на себя наш банк, говорит проректор по организационным и общим вопросам Уральского государственного аграрного университета Надежда Юрченко.
Педагог отметила, что цель проекта — обучить начинающих в малых формах хозяйства и тех кто уже начал работать, но хотят оптимизировать бизнес и внедрить современные технологии. 153 часа обучения были посвящены молочному и мясному скотоводству.
Период обучения составил два месяца. Слушатели посетили сельскохозяйственные предприятия, где уже внедрены новые технологии. 26 апреля все учащиеся защитили бизнес проекты.
Понятно, что за два месяца всё что нужно для успешного бизнеса не рассказать. Потребуются и дополнительные знания. В университете эти знания можно получить в более углубленной форме, добавила Надежда Юрченко.
«Россельхозбанк» являлся реализатором программы, совместно с Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Процесс обучения начался 24 февраля, но подготовка началась за шесть месяцев до этого. В первом потоке прошли 20 учащихся. Из 40 заявок был проведен отбор. Главная задача стояла не только обучить, но и продолжить обучение в виде работы и реализации проектов, отметила директор свердловского филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Шилова.
Уральский аграрный университет предоставил дипломированных лекторов. Кроме того, мы включили и другие организации в обучение. Значительная часть программы — маркетинг и реализация товаров на рынке. Как не только произвести, но и довезти до прилавков, рассказала Татьяна Шилова.
Лучшие три студента в 15 группах, созданных в регионах России, получат грант 300 тысяч рублей от Россельхозбанка. Кандидаты лучших в Свердловской области уже отобраны, ведется согласование с сотрудниками банка, отметила директор филиала.
Студентка Виктория Шарова получила грант как начинающий фермер. Девушка отметила, что обучение было полезно. Было получено много теоретических знаний и проведены практические выезды, которые показали, что есть к чему стремиться.
Я поняла принцип работы крупных предприятий, познакомилась с опытными людьми. Где-то давали попробовать свои силы на практике. По бизнес-плану уже приобрела 10 коров и технику. Планирую организовать большое производство. Путь тяжелый, но я справлюсь, поделилась студентка.
Среди студентов были представители различных возрастных групп — самому старшему обучающемуся более 50 лет. В основном, это представители разных населенных пунктов — Серова, Талицы, Ирбита, Каменска-Уральского и других муниципалитетов. Всем окончившим «Школу фермера» дипломы будут выданы 13 мая 2021 года.
Редакция TagilCity.ru попросила Артема Бахтерева ответить на вопрос, планирует ли свердловское правительство оказывать меры поддержки в реализации продукции частных сельских хозяйств, особенно — в сетевых торговых центрах.
Мы находимся на постоянном контакте как с крестьянскими фермерскими хозяйствами, так и со снабженческими кооперативами, а также с торговыми сетями. Мы всегда оказываем поддержку местным товаропроизводителям, рассказал министр АПК региона.
Поддержка выражается и в модернизации, в рамках которой производители смогут приобретать средства для реализации своей продукции. Купавы, молоковозы, каждый сам выбирает свой рынок и каналы сбыта. Кроме того, развивается интернет торговля, рынок был отмечен министром как активно развивающийся и перспективный.
Виктория Шарова уточнила, что вопросы реализации продукции отдельно задавались в процессе обучения. По её словам, «Школа фермеров» предоставила хорошую платформу, с кем можно связаться, как и кому сбыть свои продукты.
Диплом дает право на организацию бизнеса по малым формам хозяйства. Следующая волна обучения планируется в октябре 2021 года.