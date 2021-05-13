Первые студенты окончили «Школу фермера» в Свердловской области

Проект действительно значимый. Мы попали во вторую волну, в других регионах уже был реализован первый этап. Основная площадка — аграрные вузы. Мы понимали ответственность и подходили к программе серьезно. Я считаю, что все фермеры остались довольны тем, что оплату обучения взял на себя наш банк, говорит проректор по организационным и общим вопросам Уральского государственного аграрного университета Надежда Юрченко.