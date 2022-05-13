Из-за отправки в простой почти тысячи сотрудников «Уральские авиалинии» ждет проверка

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» проверит прокуратура после того, как стало известно об отправке в простой более 930 сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки планируется проверить работодателя на соблюдение порядка и условий проведения таких мероприятий на предприятии, сообщает ведомство. Ранее гендиректор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов сообщал, что авиакомпания отправила в простой 931 сотрудника по причине геополитической ситуации. Такое решение принято в рамках антикризисного плана, который утвердил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, пишет «Коммерсант». После того, как Россия начала на Украине спецоперацию ЕС запретил собственным компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов. Позднее на Бермудских островах власти приостановили действие сертификатов летной годности авиакомпаний с компаниями их регистра. При этом у «Уральских авиалиний» все самолеты были зарегистрированы на Бермудах. На данный момент они переведены в российский реестр.

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