Капуста, сахар и водка подешевели в Свердловской области

Капуста, сахар и водка подешевели в Свердловской области
Капуста, сахар и водка подешевели в Свердловской области
Сегодня, 16:20ЭкономикаФото: 1MI
Снижение цен на некоторые продовольственные товары зафиксировал Свердловскстат в регионе с 29 апреля по 11 мая.

За две недели капуста подешевела до 88,46 рубля за килограмм (-6,03%), сахар стал стоить 88,39 рубля (-1,87%), а водка — 679,67 за литр (-0,86%).

Покупатели могли приобрести курицу за 182,92 рубля за килограмм (-2,23%), десяток яиц в среднем стоил 86,36 рубля (-0,04%), гречка — 150,26 (-0,24%). Также в цене снизились сардельки и сосиски, консервы для детского питания, творог, вермишель и некоторые другие продукты.

Больше всего за указанный период подорожало печенье, до 249,86 рубля (+4,82%), морковь стоила 73,73 рубля (+3,83%), а сметана — 282,84 рубля (+2,81%).

Напомним, сахар продолжает дешеветь снижаться в Свердловской области. По статистике, на 29 апреля он упал в цене на 2,18%. В марте цена продукта достигала в некоторых магазинах до 115 рублей за килограмм.

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