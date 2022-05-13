Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с западными санкциями

Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с западными санкциями
Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с западными санкциями
Сегодня, 10:27ЭкономикаФото: официальный сайт Кремля
Санкции западных стран, введенные против России, провоцируют глобальный экономический кризис, однако страна с ними успешно справляется.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.

По его словам, курс рубля укрепляется и показывает хорошую динамику на фоне других мировых валют. Он добавил, что недельная инфляция замедляется и уже приближается к ориентирам Центробанка.

Авторы санкций, по словам Путина, руководствовались политическими амбициями и русофобией. Однако они сами бьют по своим интересам, экономикам и благополучию граждан. Это можно отследить по росту инфляции в Европе, заявил Путин, пишут «Новые известия».

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Операция на Украине
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