Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с западными санкциями

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.
По его словам, курс рубля укрепляется и показывает хорошую динамику на фоне других мировых валют. Он добавил, что недельная инфляция замедляется и уже приближается к ориентирам Центробанка.
Авторы санкций, по словам Путина, руководствовались политическими амбициями и русофобией. Однако они сами бьют по своим интересам, экономикам и благополучию граждан. Это можно отследить по росту инфляции в Европе, заявил Путин, пишут «Новые известия».