90% россиян недовольны качеством и ценой коммунальных услуг

Проведенный среди россиян онлайн-опрос показал, что 90% жителей РФ недовольны качеством и стоимостью коммунальных услуг, 83% респондентов не устраивает качество капитального ремонта домов, об этом сообщает газета «Известия».

По данным Счетной палаты, 47% опрошенных считают качество услуг ЖКХ неудовлетворительным. 44% россиян в некоторых российских регионах считают приемлемым качество коммунальных услуг, но их стоимость - не соответствующей.

Ирина Ирбитская, директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС:

Пользователи на 100% правы, и их мнение по поводу состояния домов и качества коммунальных услуг достоверней оценок любых экспертов.