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Прокуратура Серова обязала теплоснабжающую организацию осуществить срочный ремонт труб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокуратура Серова обязала теплоснабжающую организацию осуществить срочный ремонт труб

13 июня 2017, 13:00Экономика
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