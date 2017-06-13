Прокуратура Серова обязала теплоснабжающую организацию осуществить срочный ремонт труб

По обращению жительницы многоквартирного дома прокуратура Серова провела проверку теплоснабжающей организации ООО «Вертикаль», ответственной за содержание и эксплуатацию теплооборудования.

Во время проведения прокурорской проверки были выявлены нарушения требований технической эксплуатации – местами была повреждены теплоизоляция, а где-то и вовсе отсутствовала.

Подобная ситуация может грозить возникновением аварий на теплотрассе и нарушением централизованного теплоснабжения жилых и административных зданий. В связи с обнаруженными нарушениями прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием их устранения.

Организации, отвечающей за обслуживание теплосетей в городе, судом дано три месяца для исправления всех недочетов, обнаруженных во время проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.