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Собственники квартир в России получат право потребовать снижения платы за некачественное оказание коммунальных услуг
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Собственники квартир в России получат право потребовать снижения платы за некачественное оказание коммунальных услуг

13 июня 2017, 15:50Экономика
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