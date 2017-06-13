Собственники квартир в России получат право потребовать снижения платы за некачественное оказание коммунальных услуг

Верховный Суд России вынес на рассмотрение проект об условиях отключения некоторых коммунальных услуг при наличии задолженности. В нем говорится о том, что такая форма воздействия на собственников жилья должна быть соразмерной сумме долга, об этом сообщает газета «Известия».

В проекте говорится о том, что само по себе наличие задолженности не является основанием для отключения электричества, воды или отопления. В новом документе управляющим компаниям будет подробно разъяснено, в каких случаях гражданам можно будет отключать услуги.

Также новый проект предусматривает случаи, когда потребитель услуг вправе потребовать снижения платы за пользование коммунальными услугами. Например, при некачественном обслуживании или перерыве в предоставлении услуги собственник имеет право требовать снизить оплату.

Существуют нормы, установленные Правительством РФ, регулирующие максимально допустимый срок отсутствия услуги. Например, для горячей воды он составляет не больше восьми часов суммарно в течение месяца или четырех часов единовременно, при аварии - не больше суток.