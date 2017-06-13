Собственники квартир в России получат право потребовать снижения платы за некачественное оказание коммунальных услуг
Некачественное оказание услуг ЖКХ может стать основанием для снижения коммунальных платежей для россиян.
Верховный Суд России вынес на рассмотрение проект об условиях отключения некоторых коммунальных услуг при наличии задолженности. В нем говорится о том, что такая форма воздействия на собственников жилья должна быть соразмерной сумме долга, об этом сообщает газета «Известия».
В проекте говорится о том, что само по себе наличие задолженности не является основанием для отключения электричества, воды или отопления. В новом документе управляющим компаниям будет подробно разъяснено, в каких случаях гражданам можно будет отключать услуги.
Также новый проект предусматривает случаи, когда потребитель услуг вправе потребовать снижения платы за пользование коммунальными услугами. Например, при некачественном обслуживании или перерыве в предоставлении услуги собственник имеет право требовать снизить оплату.
Существуют нормы, установленные Правительством РФ, регулирующие максимально допустимый срок отсутствия услуги. Например, для горячей воды он составляет не больше восьми часов суммарно в течение месяца или четырех часов единовременно, при аварии - не больше суток.
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