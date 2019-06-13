Контракт на ремонт роддома на Вагонке достался «Стройинвесту»

Подрядчик был определён 11 июня в результате подведения итогов электронного аукциона. Всего на участие заявились пять компаний. Три из них, по решению комиссии, не соответствовали требованиям, установленным документацией об аукционе. В частности, два подрядчика сделали взносы, не соответствующие цене закупки, другой в своём портфолио не имеет выполненного контракта на сумму более 26,09 млн рублей (20% от начальной максимальной цены контракта), как этого требует закон.

Тагильская фирма ООО «Стройинвест» сделала наиболее выгодное предложение. Её ближайший конкурент предложил выполнить работы за сумму на 10 миллионов больше. Начальная цена контракта — 130,5 млн рублей.

Фирма-победитель работает на строительном рынке с 2004 года. За это время подрядчик являлся поставщиком в 40 госконтрактах на сумму 746,63 млн рублей. С 2004 года ООО «Стройинвест» четыре раза выступал в суде в качестве ответчика и 13 — в роли истца.