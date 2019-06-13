Медведев заявил о медленном расходовании средств на нацпроекты

Премьер-министр также напомнил, что о необходимых для исправления ситуации мерах было сказано 8 мая на заседании президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Завтра, то есть 14 июня я жду доклады по этой теме — что сделано и чего не сделано, потом уже будем выводы окончательные делать, сказал Медведев.