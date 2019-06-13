Медведев заявил о медленном расходовании средств на нацпроекты
Сегодня, 17:19ЭкономикаФото: Официальный сайт Кремля
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что бюджетные деньги по ряду направлений расходуются медленно. По словам главы правительства, это касается и финансирования нацпроектов, сообщают «РИА Новости».
К 14 июня Медведев запросил доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Премьер-министр также напомнил, что о необходимых для исправления ситуации мерах было сказано 8 мая на заседании президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Завтра, то есть 14 июня я жду доклады по этой теме — что сделано и чего не сделано, потом уже будем выводы окончательные делать, сказал Медведев.
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