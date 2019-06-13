СМИ: «Российские банки нашли новые способы блокировки счетов»

Как сообщают СМИ, теперь банки начали требовать у клиентов информацию о происхождении средств, а при расходовании денег — на что они были потрачены. При невозможности подтверждения происхождения денег банки грозятся блокировкой операций по счету.

Сотрудники банков ссылаются на «антиотмывочный закон». Однако согласно ему, блокировать счет можно только при наличии подозрительных транзакций или переводов на крупные суммы между компаниями. Для разблокировки счета могут потребоваться различные документы, список для каждого индивидуален, пишут «Известия». Так, вкладчиков могут попросить предоставить документы по сделкам или договор дарения.