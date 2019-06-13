Чубайс предложил ввести углеродный налог

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Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, направленный на снижение выбросов промышленных предприятий, пишет РИА Новости.
Он отметил, что при подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату России необходимо разработать единые госстандарты системы учета вредных выбросов в атмосферу. В Европе сейчас действует закон, по которому налогом на выбросы облагаются предприятия, при производстве товаров которых превышено допустимое количество загрязнений.
Чубайс полагает, что к введению норм нужно подойти постепенно, сначала определив госстандарты, а затем вводить налог, который изначально должен быть минимальным.
Напомним, что в России вводится закон о квотировании выбросов предприятий, который будет действовать в нескольких городах с неблагоприятной экологической ситуацией, в том числе и в Нижнем Тагиле.
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