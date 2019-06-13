В России снизился размер среднего займа в МФО

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С начала 2019 года россияне стали занимать в МФО меньшие суммы. Размер среднего займа достиг 12 тысяч рублей, снизившись на 3,9%, сообщает РИА Новости.
В Москве средняя сумма займа составляет 15,6 тысячи рублей, что ниже аналогичного периода прошлого года на 5%.
Как отмечают эксперты, россияне стали занимать меньшие суммы из-за снижения уровня реальных доходов. Люди стали тщательнее планировать расходы и берут небольшие суммы, которые смогут быстро вернуть. Также отмечается рост финансовой грамотности населения. К быстрым займам жители России предпочитают прибегать в случае непредвиденных расходов или при задержке заработной платы.
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