В России снизился размер среднего займа в МФО

В Москве средняя сумма займа составляет 15,6 тысячи рублей, что ниже аналогичного периода прошлого года на 5%.

Как отмечают эксперты, россияне стали занимать меньшие суммы из-за снижения уровня реальных доходов. Люди стали тщательнее планировать расходы и берут небольшие суммы, которые смогут быстро вернуть. Также отмечается рост финансовой грамотности населения. К быстрым займам жители России предпочитают прибегать в случае непредвиденных расходов или при задержке заработной платы.