Власти Екатеринбурга потратят 610 млн рублей на автобусы с навигацией и ГЛОНАСС
Сегодня, 20:50ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Власти Екатеринбурга потратят 610,5 миллионов рублей на покупку новых автобусов. Информация размещена на сайте госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Подрядчик должен будет доставить в столицу Урала 57 автобусов, вместительность которых — до 80 человек. Автобусы должны быть оснащены видеорегистраторами, антивандальными камерами, спутниковой навигацией и системой ГЛОНАСС. Осенью они должны будут уже обслуживать пассажиров. Транспорт будет курсировать по магистральным маршрутам, 60% средств на закупку выделят из федерального бюджета.
Напомним, что до конца 2020 в Нижнем Тагиле появятся 100 экологичных автобусов. Свердловское правительство выделило на это 110 миллионов рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей