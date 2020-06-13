Власти Екатеринбурга потратят 610 млн рублей на автобусы с навигацией и ГЛОНАСС

Подрядчик должен будет доставить в столицу Урала 57 автобусов, вместительность которых — до 80 человек. Автобусы должны быть оснащены видеорегистраторами, антивандальными камерами, спутниковой навигацией и системой ГЛОНАСС. Осенью они должны будут уже обслуживать пассажиров. Транспорт будет курсировать по магистральным маршрутам, 60% средств на закупку выделят из федерального бюджета.